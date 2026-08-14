Кратер в Красноярском крае, возникший после падения метеорита, показали со спутника

Попигайская котловина сформировалась около 35,7 млн лет назад и считается одним из крупнейших ударных кратеров Земли

Роскосмос опубликовал фотографии Попигайского кратера в Красноярском крае, который сформировался примерно 35,7 млн лет назад в результате падения крупного метеорита. На снимках объект показан как с поверхности Земли, так и с орбиты.

Попигайский кратер — это четвёртый по размеру ударный кратер на Земле диаметром около 100 километров.

Одним из изображенных мест стало урочище «Пестрые скалы». Расположенные здесь горные породы были выброшены в результате мощного метеоритного удара и сохранили следы произошедшего события.

Попигайская котловина расположена на Анабарском плато. На отдельных снимках Роскосмос также показал реку Анабар, находящуюся в том же регионе.

В 1991 году Попигайская котловина была включена в список объектов мирового геологического наследия ЮНЕСКО.