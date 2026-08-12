Дух Nokia: около 10 моделей кнопочных телефонов HMD выйдут до конца 2026

Компания HMD, судя по инсайдерской информации, продолжает подготовку к запуску около десяти моделей новых кнопочных телефонов. Их выход запланирован на вторую половину 2026 года.

Мы уже рассказывали о том, как складывалась судьба кнопочных телефонов Nokia под управлением HMD. В апреле 2025 года стало известно, что компания готовит финальный выпуск кнопочных Nokia перед истечением лицензионного соглашения в 2026 году — тогда инсайдеры называли такие модели, как Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G и Nokia 130 Music.

Grok

Параллельно HMD последовательно выстраивала собственный бренд: ещё в конце 2023 года стало известно, что компания намерена до 2026 года продавать устройства как под маркой Nokia, так и под собственным именем HMD, придерживаясь агрессивной ценовой политики.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.