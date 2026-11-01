На МКС установили предпоследнюю солнечную панель нового поколения — мощность станции вырастет до 215 кВт

После выхода в открытый космос астронавты продолжили эксперименты с выращиванием растений, производством полупроводниковых кристаллов и адаптацией человека к невесомости

Экипаж Международной космической станции (МКС) завершил установку предпоследней из восьми разворачиваемых солнечных панелей, предназначенных для увеличения энергоснабжения. Во время выхода в открытый космос в четверг астронавты NASA Аннил Менон и Джошуа Катрик из Канадского космического агентства потратили 7 часов 11 минут на крепление панели к левой стороне конструкции станции. После освобождения фиксирующих болтов панель самостоятельно развернулась за 10 минут.

Установка входит в программу модернизации энергосистемы МКС, начатую в июне 2021 года. Следующий выход запланирован на 5 ноября: Менон и Катрик должны установить восьмую и последнюю панель на правой стороне фермы. По данным NASA, это увеличит мощность энергоснабжения станции со 160 до 215 кВт.

После выхода экипаж вернулся к научной программе. Менон в японском лабораторном модуле «Кибо» изучал, как микрогравитация влияет на деление клеток зелёных водорослей и культивируемых клеток табака. Эти эксперименты могут помочь оценить возможности выращивания сельскохозяйственных культур на Луне и Марсе.

Источник изображения: NASA / Anil Menon

Астронавт NASA Люк Делани исследовал способы защиты растений от болезней в условиях микрогравитации. Он обработал образцы резуховидки Таля — модельного растения, широко используемого в биологических исследованиях, — грибковым патогеном, а затем поместил их в инкубатор, создающий искусственную гравитацию. Результаты могут помочь в разработке способов повышения устойчивости растений к заболеваниям как на Земле, так и в космосе.

Другие участники экипажа занимались исследованиями и обслуживанием оборудования. Джошуа Катрик тренировался на компактном велотренажёре E4D в европейском лабораторном модуле «Колумбус». Устройство испытывают как средство поддержания физической формы экипажей во время продолжительных космических полётов.

Командир станции Пётр Дубров из «Роскосмоса» работал с физической установкой для изучения выращивания высокочистых полупроводниковых кристаллов в микрогравитации. Сергей Тетерятников тестировал адаптацию чувства равновесия и ориентации к условиям невесомости: он использовал гарнитуру виртуальной реальности и реагировал на визуальные стимулы. Анна Кикина изучала, как инструменты сверхинтеллекта могут повысить эффективность выполнения операций и коммуникации на борту космического корабля.

Астронавт NASA Джессика Уоткинс обслуживала научное оборудование, в том числе устройство электропитания экспериментов и переносные морозильные камеры для хранения исследовательских образцов. Такие камеры доставляют на станцию и возвращают на Землю вместе с замороженными материалами для последующего анализа.