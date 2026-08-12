«Радар» с подвохом: под видом приложения для оповещений о воздушных угрозах распространяют Android-троян

После установки троян может перехватывать SMS и уведомления, похищать банковские данные и получать удалённый доступ к смартфону

Российские специалисты по кибербезопасности F6 обнаружили новую схему атаки на пользователей Android. Злоумышленники распространяют приложение RadarTrevog, которое позиционируется как сервис оповещения о воздушной и ракетной опасности. На деле APK-файл содержит Android-троян RedWing, способный похищать данные и получать удалённый доступ к устройству.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для распространения вредоносного ПО созданы сайты в зоне .ru, оформленные под сервис экстренных уведомлений. Пользователям обещают предупреждения об угрозах даже при слабом соединении, громкий сигнал и возможность следить сразу за несколькими адресами. Доверие также пытаются повысить с помощью поддельных отзывов и призывов установить приложение родственникам.

После установки программа запрашивает расширенные разрешения, объясняя их необходимостью своевременной работы оповещений. Среди них — доступ к SMS, уведомлениям и службе специальных возможностей Android. Это позволяет трояну перехватывать коды подтверждения, читать сообщения, отслеживать активность и управлять смартфоном.

По данным F6, RedWing может использоваться для кражи банковских данных, перехвата аккаунтов в мессенджерах и других сервисах, а также сбора сведений об устройстве и владельце. Специалисты отмечают, что схема рассчитана на людей, обеспокоенных угрозами безопасности.

Один из обнаруженных доменов уже заблокирован, однако эксперты предупреждают о возможном появлении новых ресурсов с аналогичным вредоносным ПО.