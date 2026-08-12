HMD возрождает идею Nokia N95 — новый слайдер получит необычный механизм и доступную цену

HMD готовит к выпуску смартфон-слайдер, который может напоминать отмененную Nokia N95 (2020), но будет переработан с учетом современных требований. При этом устройство обещают сделать доступным по цене.

Ранее инсайдер публиковал характеристики отмененного Nokia N95 (2020), который должен был получить 6,39-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+. Экран сможет сдвигаться, открывая клавиатуру. Также были заявлены два динамика и встроенная подставка.

Основная камера будет тройной — 48, 8 и 5 Мп, с оптикой ZEISS. Для селфи будет предусмотрена 16-мегапиксельная камера со светодиодной подсветкой. На тот момент был заявлен аккумулятор на 4500 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт.