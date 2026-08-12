Redmi K100 Pro Max сразу стал суперхитом и заметно обогнал предшественника

Президент Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что продажи нового флагманского смартфона Redmi K100 Pro Max в первый же день достигли 150% от объема продаж его предшественника.

Смартфон оснащён плоской 6,9-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2608 ? 1200 пикселей и частотой обновления 185 Гц. Экран построен на материале M11. Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-мегапиксельным перископическим телевиком и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9070 мА·ч с содержанием кремния 16%. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Предусмотрена и обратная зарядка — 27 Вт по кабелю и 22,5 Вт без проводов.

При столь ёмкой батарее толщина корпуса составляет 8,45 мм, а масса — 238 г. Смартфон получил стекловолоконную заднюю панель, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, ультразвуковой сканер отпечатков и HyperOS 3.0. Для подключения предусмотрен USB 3.2 Gen 1, а аудиосистема выполнена по 2.1-канальной схеме с акустикой Bose.