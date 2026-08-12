185 Гц, 9070 мА·ч, топовая камера и звук Bose. Появились живые фото и примеры снимков, сделанных на Redmi K100 Pro Max

Он уже поступил в продажу в Китае

Digital Chat Station выложил живые фото Redmi K100 Pro Max и примеры снимков, сделанных на камеру смартфона. Новинка заметно опередила по продажам предшественника.

Основная камера построена на 200-мегапиксельном сенсоре HP5. Её дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 17 мм и 50-мегапиксельный перископический телевик JN5 с 5-кратным увеличением. За счёт алгоритмов и многокадрового зума в диапазоне 2–4х камера должна обеспечивать более плавный переход к перископическому модулю.

Отдельное внимание уделено звуку: используются два симметричных динамика 1115D, отдельный сабвуфер 1620 и настройка Bose. Также смартфон получил линейный вибромотор по оси X, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков, защиту IP66/IP68/IP69 и чип Surge T1+.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран поддерживает частоту 185 Гц. Автономность обеспечивает батарея на 9070 мА·ч. В реальных сценариях с одновременным использованием Wi-Fi и 5G смартфон способен работать более 9 часов. Поддерживаются зарядка 100 Вт по кабелю, 50 Вт без проводов, обходная зарядка и PPS мощностью до 100 Вт.

В Китае стартовая цена Redmi K100 Pro Max заявлена на уровне 4199 юаней.