8500 мАч, 66 Вт, фирменная камера Red Maple, очень яркий экран и спутниковая связь. Смартфон Huawei nova 16 SE поступил в продажу в Китае

В Китае его цена начинается примерно с $350

Huawei Nova 16 SE поступил в продажу в Китае спустя неделю после презентации. Модель получила дизайн, напоминающий Honor Power 2, но отличается от него собственными цветовыми решениями. Доступны варианты Starry Black, Cherry Blossom Sky, Sky White и Dawn Orange.

Смартфон оснащён 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 × 1272 пикселя и частотой обновления 120 Гц. Заявленная пиковая яркость достигает 8000 нит, а для снижения мерцания используется ШИМ с частотой 2160 Гц.

За производительность отвечает 5G-процессор Kirin 8020. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор RYYB оптического формата 1/1,56 дюйма, дополненный мультиспектральным датчиком Red Maple для более точной цветопередачи. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная камера.

Главной особенностью Nova 16 SE стала батарея ёмкостью 8500 мА·ч. Она поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Также смартфон получил двустороннюю спутниковую связь Beidou и работает под управлением HarmonyOS 6.1.

Цена версии с 128 ГБ составляет 2499 юаней, 256 ГБ — 2699 юаней, а 512 ГБ — 3199 юаней. С учётом китайских субсидий стоимость снижается примерно до 2124, 2294 и 2719 юаней соответственно. Вес устройства — 229 г, толщина — 7,98 мм.