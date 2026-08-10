У Европы заканчиваются ракеты-носители для запуска спутников

Европа столкнётся с нехваткой носителей уже около 2030 года

Наука и космос

Европейское космическое агентство предупреждает о грядущем дефиците ракет-носителей собственного производства из-за растущего спроса на запуск спутников к концу десятилетия.

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил Financial Times, что из-за роста числа запусков Европа столкнётся с нехваткой носителей уже около 2030 года. Пиковая нагрузка на европейскую космическую инфраструктуру, по его оценке, придется на 2029–2031 годы.

Изображение Grok

Чтобы избежать дефицита, ЕКА запросило у европейских производителей расчеты стоимости расширения ракетных программ. В частности, агентство рассчитывает увеличить выпуск Ariane 6 с нынешних 9–10 до примерно 15 ракет в год. Дополнительное финансирование может быть направлено и на увеличение производства легких носителей Vega C.

Решения о распределении средств будут приняты после оценки возможностей и затрат европейских компаний. Ашбахер ранее призывал ЕС ускорить разработку собственной многоразовой ракеты, поскольку Европа рискует отстать от США, где ключевым игроком на рынке запусков остается SpaceX.

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