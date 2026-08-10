Названа причина неожиданной магнитной бури на Земле

Неожиданную магнитную бурю уровня G1, зафиксированную на Земле 8 августа вызвало одно из нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем несколькими днями ранее. К такому выводу пришли специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, в период с 4 по 6 августа космические коронографы зарегистрировали несколько небольших и средних выбросов плазмы с Солнца. При этом ни один из них не был явно связан с солнечной вспышкой, поэтому точно определить источник бури оказалось сложно.

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Однако параметры солнечного ветра, измеренные 8 августа, указывают на прохождение через Землю одного из этих облаков. Изменения скорости и плотности солнечного ветра характерны для плазменного выброса, что позволяет считать его наиболее вероятной причиной зарегистрированной геомагнитной активности.