Горячая вода за 3 секунды и встроенный стерилизационный шкаф за 190 долларов: умная чайная станция Xiaomi Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical поступила в продажу

У нее два крана и два независимых контура для воды

Xiaomi начала продажи в Китае необычного устройства Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical — умного чайного центра, который объединяет сразу несколько бытовых приборов. Новинка умеет мгновенно нагревать воду, автоматически заваривать чай и стерилизовать посуду. Стоимость устройства составляет 1299 юаней, что эквивалентно примерно 192 долларам.

Изображение: Xiaomi через ITHome

Внутри установлен резервуар для воды объемом 5,5 литра, однако предусмотрена возможность установки внешней бутыли. Одной из главных особенностей стала система с двумя полностью независимыми контурами подачи воды. Левый кран предназначен для горячей воды, а правый — исключительно для приготовления чая. По словам Xiaomi, контуры полностью изолированы друг от друга, что позволяет избежать смешивания воды и сохранить вкус напитков.

За нагрев отвечает керамический нагревательный элемент с технологией мгновенного нагрева. Производитель утверждает, что вода достигает нужной температуры всего за три секунды, причем нагрев происходит непосредственно во время подачи.

Для любителей разных сортов чая предусмотрено несколько режимов заваривания. Встроенный чайник оснащен специальным распылительным фильтром, который, по заявлению Xiaomi, помогает лучше раскрыть аромат и вкус напитка.

В нижней части корпуса расположен стерилизационный шкаф для чашек и чайной посуды. Он сочетает ультрафиолетовую UVC-дезинфекцию с сушкой горячим воздухом. Компания заявляет, что эффективность стерилизации достигает 99,99%.

На передней панели установлен 2,8-дюймовый цветной LCD-дисплей, отображающий выбранный режим работы и другую информацию. Новинка также интегрируется в экосистему Xiaomi HyperConnect и поддерживает голосовое управление через фирменного помощника XiaoAI.