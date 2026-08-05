Выручка SpaceX почти удвоилась и достигла $7,8 млрд благодаря Starlink и контрактам с Google и Anthropic

Компания впервые раскрыла квартальные результаты после IPO: облачные сервисы для ИИ принесли почти $2 млрд дополнительной выручки, а Starlink добавил ещё $1,7 млрд

SpaceX опубликовала первый квартальный отчёт после выхода на биржу. Во 2 квартале 2026 года выручка компании выросла на 92% — с $4 млрд до $7,8 млрд. Основными драйверами роста стали спутниковый интернет Starlink и предоставление вычислительных мощностей компаниям Anthropic и Google.

Почти $2 млрд дополнительной выручки обеспечило подразделение искусственного интеллекта, ещё $1,7 млрд принёс рост бизнеса Starlink. При этом чистый убыток сократился с $1 млрд годом ранее до $541 млн. Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен также сообщил, что компания уже заключила контракты на облачные сервисы общей стоимостью $6,7 млрд, которые начнут исполняться в течение 6 месяцев начиная с октября.

Фото: SpaceX

По словам Джонсена, после полной интеграции стартапа Cursor компания рассчитывает выйти на годовую выручку (ARR) в $100 млрд уже к концу 2026 года. Илон Маск заявил, что считает эту отметку гарантированной и ожидает ещё более высокого результата.

Для сравнения, за весь 2025 год SpaceX получила $18,67 млрд выручки.

После крупнейшего в истории IPO, в ходе которого компания привлекла более $85 млрд при оценке $1,75 трлн, SpaceX продолжает активно инвестировать в развитие. За первое полугодие капитальные расходы превысили $28 млрд против $7 млрд годом ранее. Значительную роль в росте бизнеса сыграла смена стратегии бывшей xAI: вместо полной загрузки собственных дата-центров обучением моделей компания начала сдавать свободные вычислительные мощности в аренду Google и Anthropic, что, по словам финансового директора, обеспечило высокую рентабельность дополнительной выручки.