«Квант» — единственный российский производитель телевизоров, включенных в реестр Минпромторга — банкрот, но на его активы нашелся покупатель

Компания NexTouch подтвердила планы по приобретению активов обанкротившегося завода «Квант», который был единственным производителем телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изображение: NexTouch

В NexTouch заявили, что процедура банкротства не изменила стратегию компании по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды предприятия.

По словам представителей NexTouch, большое количество кредиторов делает процедуру банкротства более прозрачной, что должно упростить урегулирование обязательств и ускорить последующий запуск производства. Детали сделки пока не раскрываются.

О возможной продаже активов «Кванта» стало известно еще летом 2025 года. Тогда интерес к предприятию проявляли «Сбер», «Яндекс» и NexTouch. На тот момент стоимость завода без учета долгов оценивалась примерно в 3 млрд рублей.

Компания «Квант», зарегистрированная в Зеленограде в 2016 году, занималась производством телевизоров, видеомониторов и проекторов. Однако финансовое положение предприятия резко ухудшилось: выручка сократилась с 4,9 млрд рублей в 2024 году до 45 млн рублей в 2025-м, а убыток достиг 387 млн рублей.

Процедура банкротства началась после иска «ДНС Ритейл», поданного в июне 2025 года. В феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения, а в августе компания была официально признана банкротом.

По оценке генерального директора инвестиционной компании «Инициатива» Алексея Гориславца, стоимость сделки может составить от 1 до 1,5 млрд рублей. По его мнению, NexTouch фактически приобретает наиболее ценные производственные активы предприятия, а не сам бизнес целиком.