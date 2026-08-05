США выделили $615 млн на космическую систему слежения за самолётами и ракетами: Rocket Lab получила новый контракт на $397 млн

Космические силы США заключили контракты общей стоимостью $615 млн с Rocket Lab, компанией Systems & Technology Research (STR) и ещё одним подрядчиком, название которого не раскрывается. Средства направлены на разработку технологий для спутниковой системы AMTI (Airborne Moving Target Indicator), предназначенной для обнаружения и непрерывного сопровождения самолётов и ракет с орбиты.

Наибольший контракт получила Rocket Lab — $397 млн. Компания разработает, выведет на орбиту и будет эксплуатировать несколько спутников Flatellite — новой плоской платформы, оптимизированной для крупных спутниковых группировок. Аппараты оснастят космическими датчиками и высокоскоростными каналами связи с низкой задержкой, а запуск планируется выполнять с помощью перспективной ракеты Neutron. Контракт также предусматривает возможность заказа дополнительных спутников.

Фото: Rocket Lab

Программа SB-AMTI (Space-Based Airborne Moving Target Indicator) создаётся для постоянного наблюдения за воздушными целями из космоса, особенно в районах, где самолёты-разведчики не могут безопасно работать из-за современных систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Спутниковая группировка должна передавать информацию о местоположении, скорости и направлении движения целей, включая ракеты и потенциально гиперзвуковое оружие.

Новые соглашения стали продолжением программы после контракта на $4,16 млрд, который ранее получила SpaceX на создание первой спутниковой группировки AMTI. По словам представителей Космических сил США, дальнейшее развитие системы будет строиться на использовании нескольких поставщиков и различных технологий обнаружения, чтобы не зависеть от одного подрядчика или единственного технического решения.