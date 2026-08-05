SpaceX купила аккумуляторов Tesla Megapack на $329 млн с начала 2026 года

SpaceX с начала 2026 года приобрела промышленные системы хранения энергии Tesla Megapack на $329 млн, из которых $295 млн пришлось на 2 квартал. Такие данные компания раскрыла в опубликованном финансовом отчёте.

Покупки отражают тесную интеграцию компаний Илона Маска.

Фото: Tesla

По данным отчёта, приобретённые Megapack, вероятнее всего, предназначены для дата-центров xAI. До объединения со SpaceX компания уже закупила таких систем на $430 млн, а только в 1 квартале 2026 года приобрела оборудование ещё на $34 млн. Кроме того, SpaceX сообщила, что по состоянию на декабрь 2025 года приобрела электропикапы Tesla Cybertruck на $131 млн по «рекомендованной производителем цене».

Крупные аккумуляторные системы играют важную роль в работе дата-центров для искусственного интеллекта. Помимо резервного питания, которое включается менее чем за 1 секунду, они компенсируют резкие пики энергопотребления GPU, возникающие во время обучения моделей и выполнения вычислений.