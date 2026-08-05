Большое обновление: в WhatsApp избавились от хаоса в групповых чатах

WhatsApp используют более 3 млрд человек по всему миру

В мессенджере WhatsApp появились новые инструменты для групповых чатов, которые призваны упростить совместное обсуждение и принятие решений. Обновление затронуло опросы, систему уведомлений и создание новых групп.

Изображение: WhatsApp

Теперь при создании опроса можно установить срок его завершения. После наступления указанного времени голосование автоматически закрывается, а новые ответы больше не влияют на итоговый результат. Кроме того, пользователи получили возможность редактировать вопрос опроса в течение 15 минут после публикации.

Еще одно изменение касается конфиденциальности. В настройках опросов появилась опция анонимного голосования, которая скрывает информацию о том, кто и за какой вариант проголосовал.

Также обновился механизм упоминаний. Метка @all (@все) позволяет отправить уведомление всем участникам группы, включая тех, кто отключил уведомления для этого чата. При необходимости такие оповещения можно отключить в настройках приложения.

Помимо этого, WhatsApp упростил создание новых групп на основе уже существующих. Теперь достаточно одного нажатия, чтобы сформировать отдельный чат с выбранными участниками, не создавая его с нуля. По мнению разработчиков, эти изменения помогут сделать общение в крупных группах более организованным и сократить количество путаницы при обсуждении общих вопросов.