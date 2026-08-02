Китайский ИИ ценой втрое ниже топовых конкурентов вышел в открытый доступ: модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров опубликовала «веса»

Moonshot AI выложила полную архитектуру модели в открытый репозиторий, и австралийский бизнес уже перебрасывает на неё до четверти трафика

Китайская компания Moonshot AI 27 июля опубликовала в открытом доступе полные «веса» и архитектуру своей большой языковой модели Kimi K3 — системы на 2,8 трлн параметров, нативным зрением и окном контекста в миллион токенов.

Модель на 3–4 дня опередила собственный заявленный дедлайн, который Moonshot обозначала при запуске 16 июля. Открытая публикация означает, что теперь любая компания может не просто платить за API, а развернуть Kimi K3 на собственных серверах, получив полный контроль над данными, кастомизацией и вычислительными мощностями.

По собственным оценкам Moonshot, Kimi K3 пока уступает в общем зачёте Anthropic Claude Fable 5 и OpenAI GPT-5.6 Sol, однако догоняет их в отдельных тестах на программирование и агентных задачах. Следует учитывать, что сравнения независимого аудита не проходили.

Ключевой фактор, меняющий экономику внедрения, — цена: журнал Fortune приводит стоимость для Kimi K3 на уровне $15 за миллион выходных токенов. Это втрое ниже $50, запрашиваемых Anthropic, но выше тарифов моделей DeepSeek и Z.ai. При этом, на рынке тарифы быстро меняются, а низкая ставка за токен сама по себе не гарантирует ни качества, ни надёжности, ни итоговой экономии.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Австралийская вещательная корпорация ABC 1 августа описала, как более дешёвые китайские модели уже перераспределяют нагрузку в местных компаниях. Платформа Relevance AI сообщила, что доля трафика, направляемого на модели с открытыми весами, выросла с 5–7,5% в начале 2026 года до 20–25%. Подрядчики подтверждают, что клиенты ищут способ урезать быстрорастущие счета за токены: сложные задачи по-прежнему уходят «премиальным» проприетарным системам, а простые запросы, обработка и рутинные цепочки переадресуются более дешёвым альтернативам.

Практический смысл открытых весов — не только в меньшей зависимости от одного API-провайдера, но и в возможности тонкой настройки под конкретную рабочую нагрузку и юрисдикционные требования по размещению данных. Обратная сторона — полный перенос на организацию ответственности за оборудование, развёртывание, мониторинг, обновления безопасности, контроль доступа, оценку и реагирование на инциденты.