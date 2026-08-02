«Деньги не имеют значения»: после этих слов Маск потерял более $600 млрд на падении SpaceX — почти половину стоимости, а состояние самого Илона Маска сократилось более чем на $600 млрд
После рекордного IPO акции SpaceX рухнули на 46%, а компанию ждут первая отчётность и разблокировка более 900 млн акций инсайдеров.
После крупнейшего IPO в истории акции SpaceX пережили резкое падение. С середины июня бумаги компании подешевели на 46% — с максимума $201,80 до примерно $108 за акцию. На этом фоне состояние Илона Маска, по оценкам Fortune, сократилось с пиковых $1,33 трлн до около $684 млрд, то есть более чем на $600 млрд. Теперь оно ниже уровня, который был до выхода SpaceX на биржу.
Следующим испытанием для компании станет публикация первой финансовой отчётности в статусе публичной компании, намеченная на следующую неделю. Ещё одним важным событием станет разблокировка в следующем месяце до 911,5 млн акций, принадлежащих ранним инвесторам и сотрудникам. Если значительная часть этих бумаг поступит на рынок, давление на котировки может усилиться.
Одновременно растёт активность игроков, рассчитывающих на дальнейшее снижение стоимости акций. По данным издания, объём коротких позиций увеличился примерно до 219 млн акций — почти в 10 раз по сравнению с серединой июня и более чем до трети акций, находящихся в свободном обращении. Дополнительное давление оказало и снижение акций Tesla на 17% после публикации квартальной отчётности.
Одной из причин коррекции называют общее охлаждение интереса инвесторов к высокорискованным технологическим активам на фоне ослабления ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и снижения акций производителей микросхем. По информации Bloomberg, аналитики Morgan Stanley считают, что при текущей цене около $100 за акцию рынок практически перестал учитывать стоимость ИИ-направления SpaceX.
Несмотря на падение капитализации, SpaceX сохраняет лидерство на рынке космических запусков, а спутниковая сеть Starlink продолжает расширяться. Илон Маск по-прежнему заявляет, что компания рассчитывает достичь годовой выручки в $1 трлн к 2030 году. Ближайшие недели, когда SpaceX опубликует первые результаты и на рынок выйдет большой объём ранее заблокированных акций, могут стать ключевыми для оценки того, насколько текущая стоимость компании соответствует ожиданиям инвесторов.
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