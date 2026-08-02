«Деньги не имеют значения»: после этих слов Маск потерял более $600 млрд на падении SpaceX — почти половину стоимости, а состояние самого Илона Маска сократилось более чем на $600 млрд

После рекордного IPO акции SpaceX рухнули на 46%, а компанию ждут первая отчётность и разблокировка более 900 млн акций инсайдеров.

После крупнейшего IPO в истории акции SpaceX пережили резкое падение. С середины июня бумаги компании подешевели на 46% — с максимума $201,80 до примерно $108 за акцию. На этом фоне состояние Илона Маска, по оценкам Fortune, сократилось с пиковых $1,33 трлн до около $684 млрд, то есть более чем на $600 млрд. Теперь оно ниже уровня, который был до выхода SpaceX на биржу.

Следующим испытанием для компании станет публикация первой финансовой отчётности в статусе публичной компании, намеченная на следующую неделю. Ещё одним важным событием станет разблокировка в следующем месяце до 911,5 млн акций, принадлежащих ранним инвесторам и сотрудникам. Если значительная часть этих бумаг поступит на рынок, давление на котировки может усилиться.

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Одновременно растёт активность игроков, рассчитывающих на дальнейшее снижение стоимости акций. По данным издания, объём коротких позиций увеличился примерно до 219 млн акций — почти в 10 раз по сравнению с серединой июня и более чем до трети акций, находящихся в свободном обращении. Дополнительное давление оказало и снижение акций Tesla на 17% после публикации квартальной отчётности.

Одной из причин коррекции называют общее охлаждение интереса инвесторов к высокорискованным технологическим активам на фоне ослабления ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и снижения акций производителей микросхем. По информации Bloomberg, аналитики Morgan Stanley считают, что при текущей цене около $100 за акцию рынок практически перестал учитывать стоимость ИИ-направления SpaceX.

Несмотря на падение капитализации, SpaceX сохраняет лидерство на рынке космических запусков, а спутниковая сеть Starlink продолжает расширяться. Илон Маск по-прежнему заявляет, что компания рассчитывает достичь годовой выручки в $1 трлн к 2030 году. Ближайшие недели, когда SpaceX опубликует первые результаты и на рынок выйдет большой объём ранее заблокированных акций, могут стать ключевыми для оценки того, насколько текущая стоимость компании соответствует ожиданиям инвесторов.