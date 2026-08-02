ВВС США увеличили контракт с Blue Origin почти в 10 раз ради доставки грузов ракетами за 1 час

Военные выделили компании ещё $11,7 млн на развитие технологии, которая позволит использовать коммерческие ракеты для сверхбыстрой перевозки грузов по всему миру

Исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) увеличила финансирование контракта с Blue Origin на $11,7 млн. Общая стоимость соглашения выросла примерно до $13 млн.

Проект посвящён изучению возможности использовать коммерческие ракеты для доставки военных грузов в любую точку мира менее чем за 1 час.

Blue Origin предстоит определить технические требования и параметры миссий для схемы point-to-point — доставки грузов с помощью ракеты между двумя точками на Земле. Предполагается, что вместо многочасовой или многодневной перевозки самолётами и морским транспортом необходимые грузы смогут прибывать к месту назначения менее чем за час.

Фото: Blue Origin

Работы рассчитаны до октября 2027 года. При этом контракт не предусматривает создание готовой системы доставки или проведение демонстрационного запуска — речь пока идёт только об исследованиях, анализе технологий и проработке концепции.

Проект реализуется в рамках программы Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL), через которую AFRL оценивает возможность применения коммерческих ракет для логистики. Помимо Blue Origin финансирование по этой программе получили также Anduril Industries, Sierra Space и Rocket Lab.

В качестве потенциальной платформы рассматривается тяжёлая многоразовая ракета New Glenn. После первого орбитального полёта в январе 2025 года она выполнила уже 3 орбитальные миссии, однако сейчас полёты приостановлены после инцидента во время огневых испытаний 28 мая 2026 года, который повредил стартовое оборудование во Флориде. Blue Origin рассчитывает вернуть New Glenn к полётам до конца года.