Обновленный Citroen SpaceTourer начнут продавать в России с официальной гарантией, 8-местным салоном и 8-ступенчатым «автоматом», цена — от 7,25 млн рублей

В России скоро стартуют продажи обновленного минивэна Citroen SpaceTourer модельного года. Как сообщают «Автоновости дня», автомобиль предложат в двух комплектациях — «Бизнес» и «Бизнес-лаунж». Стоимость новинки стартует с 7,25 млн рублей. Машина будет продаваться с официальной гарантией, однако ее срок пока неизвестен.

Фото: Citroen

Покупателям предложат версии на семь и восемь мест. Под капотом пропишется 2,0-литровый турбодизель HDi мощностью 150 л.с. в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Длина SpaceTourer — 5331 мм, колесная база — 3275 мм, дорожный просвет — 150 мм. Сиденья второго и третьего рядов можно не только складывать, но и полностью демонтировать без использования инструментов.

Комплектация «Бизнес» рассчитана на восемь пассажиров и оснащается двумя трехместными рядами сидений. Версия «Бизнес-лаунж» предлагает более комфортную семиместную компоновку: на втором ряду установлены два отдельных кресла, которые можно развернуть лицом друг к другу, а между ними — складной столик.

Фото: Citroen

Уже в базовой комплектации минивэн будет хорошо оснащен. В нее войдет кожаный салон, передние сиденья с электрорегулировками, подогревом, массажем и поясничной поддержкой, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод обеих сдвижных дверей и 10-дюймовая цифровая приборная панель. Мультимедийная система — с 12-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, встроенной навигацией, Bluetooth, аудиосистема — с девятью динамиками.