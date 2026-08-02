Китай предложил новый способ защитить Землю от астероидов: ядерный заряд предлагают взрывать внутри

Взрыв мощностью 3 мегатонны может полностью разрушить астероид диаметром 100 м, а отклонение километрового объекта увеличивается более чем втрое

Китайские специалисты предложили новый способ защиты Земли от крупных астероидов, представляющих угрозу столкновения. Вместо подрыва ядерного заряда на поверхности объекта они предлагают сначала пробить в астероиде глубокую шахту, а затем поместить туда ядерный заряд. По результатам компьютерного моделирования именно такой подход оказался значительно эффективнее для разрушения или отклонения опасных небесных тел.

Исследование выполнила группа под руководством специалистов Китайской академии технологий ракет-носителей (China Academy of Launch Vehicle Technology). Согласно опубликованной в журнале Space: Science & Technology работе, взрыв мощностью 3 мегатонны — примерно эквивалентный 200 атомным бомбам, — способен полностью разрушить астероид диаметром около 100 м. Для объекта диаметром 50 м достаточно заряда мощностью 300 килотонн.

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Наибольший эффект достигается при размещении заряда на глубине около 30 м. Для астероида диаметром 1 км такое решение обеспечивает изменение скорости примерно на 30 см/с — более чем в 3 раза больше, чем при подрыве на глубине 10 м, и примерно в 110 раз больше изменения скорости, достигнутого в ходе миссии NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) в 2022 году. Тогда космический аппарат столкнулся с астероидом и изменил его скорость примерно на 2,7 мм/с.

По мнению авторов идеи, двухэтапная схема проще с инженерной точки зрения, чем попытка направить ядерный заряд прямо в астероид на скорости до 20 км/с. Она позволяет выбрать место подрыва, разместить заряд значительно глубже и передать породе намного большую часть энергии взрыва, что повышает эффективность как разрушения, так и отклонения объекта.

Исследователи подчёркивают, что такая защита возможна только при достаточно раннем обнаружении опасного астероида. Для выполнения миссии потребуется время на разработку, запуск двух космических аппаратов и наличие тяжёлых ракет-носителей, способных вывести к астероиду ударный модуль и ядерный заряд. По мнению авторов, работа создаёт теоретическую основу для разработки будущих миссий по защите Земли от крупных околоземных астероидов или объектов, обнаруженных незадолго до возможного столкновения.