Достойная замена одного из лучших камерофонов современности Vivo X300 Pro? Vivo X500 Pro получит новую камеру Sony с технологией LOFIC

Флагманский камерофон Vivo X500 Pro получит заметные улучшения в аппаратной части. Об этом сообщил известный китайский инсайдер Smart Pikachu.

По его данным, Vivo X500 Pro будет оснащаться новым процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro. Смартфон получит основную камеру Sony с разрешением 50 Мп и крупным сенсором с технологией LOFIC, которая позволяет получать высокий динамический диапазон (HDR), значительно снижает шумы и отлично работает в сложных условиях освещения — от яркого солнца до ночной съёмки.

Vivo X300 Pro. Изображение Grok

Кроме того, смартфон получит обновленную систему оптической стабилизации изображения и круглый блок камер. Кроме того, устройство будет поддерживать использование внешнего телеобъектива, что должно расширить возможности мобильной съемки.

Ожидается, что серия Vivo X500 дебютирует уже в ближайшие месяцы и будет претендовать на лидирующие позиции в рейтинге лучших камерофонов DxOMark. Напомним, Vivo X300 Pro с прошлого года занимает там второе место, не пропуская вперед конкурентов.