Человекоподобный робот эпично пухнул прямо во время презентации Qualcomm — в компании заявили, что все так и должно быть

Qualcomm объяснила падение человекоподобного робота 4NE-1 во время презентации на Computex 2026. По словам компании, причиной инцидента стала кратковременная потеря связи, из-за которой сработала встроенная система безопасного отключения.

Изображение: Qualcomm

Неприятный эпизод произошел во время публичной демонстрации возможностей робота 4NE-1, разработанного компанией NEURA Robotics и построенного на эталонной платформе Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design.

В ходе презентации робот подошел к представителю Qualcomm и передал ему демонстрационную плату Dragonwing IQ10. Однако спустя несколько секунд 4NE-1 неожиданно просто рухнул на спину. Организаторы сначала накрыли робота тканью, а потом унесли его со сцены.

Видео: Star Stattic

В комментарии для Tom's Hardware Qualcomm пояснила, что причиной происшествия стал кратковременный сбой связи. После его обнаружения система автоматически перевела робота в режим контролируемого отключения — именно так она и была запрограммирована работать в подобных ситуациях.

В компании подчеркнули, что 4NE-1 выполнил предусмотренную конструкцией процедуру «безопасного падения», задача которой — минимизировать риск для людей рядом с роботом. По оценке Qualcomm, система безопасности сработала штатно, несмотря на то что внешне ситуация выглядела весьма странно.

В Qualcomm также отметили, что подобные инциденты помогают разработчикам собирать реальные данные для совершенствования алгоритмов и повышения надежности робототехнических платформ.

Робот 4NE-1 построен на платформе Qualcomm Dragonwing IQ10, обеспечивающей вычислительную производительность около 700 TOPS. Она предназначена для человекоподобных роботов и других сложных автономных систем, которым требуется обработка больших объемов данных в режиме реального времени.