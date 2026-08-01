Первый в истории Xiaomi экран 185 Гц и звук Bose: флагманский смартфон Redmi K100 Pro Max рассекречен до выхода

Смартфон оснастили новейшим Snapdragon 8 Elite Gen 5, отдельным ИИ-чипом и поддержкой 185 к/с более чем в 30 популярных играх

Президент Xiaomi Лу Вэйбин раскрыл новые подробности о будущем флагмане Redmi K100 Pro Max, который представят 11 августа. По его словам, новинка сделает ставку на максимальную производительность.

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Смартфон получит первую в истории Xiaomi 185-герцевую игровую OLED-панель. Экран будет поддерживать более 30 популярных игр с кадровой частотой до 185 к/с. Кроме того, заявлены технологии повышения частоты кадров и масштабирования изображения, которые смогут работать одновременно.

За производительность отвечает новейшая платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5, изготовленная по второму поколению 3-нм техпроцесса, о чем уже сообщалось. В паре с ней работает фирменный ИИ-чип D2, отвечающий за обработку графики. По словам Лу Вэйбина, смартфон набирает около 4,56 млн баллов в AnTuTu, что должно стать лучшим результатом среди устройств на этой платформе.

Также Redmi K100 Pro Max получил флагманский сенсорный слой экрана с частотой опроса касаний 480 Гц, специальную антенну для снижения задержек в онлайн-играх и акустическую систему с настройкой Sound by Bose, которая усиливает звук шагов и выстрелов в играх.

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Предварительные заказы уже открыты, а официальный анонс состоится вечером 11 августа.

