Не только Snapdragon 8 Elite Gen 5, но еще и дополнительный чип D2. Redmi K100 Pro Max набирает более 4,5 млн баллов в AnTuTu

По производительности это полноценный флагман без всяких оговорок

Xiaomi официально подтвердила, что флагманский смартфон Redmi K100 Pro Max построен на базе SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об этом сообщил президент мобильного подразделения Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вэйбинг. По его словам, в лабораторных испытаниях смартфон набирает 4,555 млн баллов в AnTuTu V11.

Изображение: Redmi

Кроме нового процессора, Redmi K100 Pro Max получит фирменную систему оптимизации производительности Fury Engine и отдельный чип обработки графики AI Display Chip D2. В Xiaomi заявляют, что такое сочетание позволит обеспечить «максимальную производительность без компромиссов».

Изображение: Redmi

Ранее компания также раскрыла дизайн устройства. Смартфон будет доступен в новом цвете Cabernet Red и получит 6,9-дюймовый плоский дисплей с очень тонкой рамкой, металлическую рамку с закругленными краями, цельнометаллический блок камер и новое «световое кольцо», способное синхронизироваться с музыкой. Также смартфону приписывают батарею емкостью 9000 мАч и 200-мегапиксельную камеру.

Официальная презентация Redmi K100 Pro Max состоится 11 августа в 19:00 по пекинскому времени (14:00 по московскому времени).