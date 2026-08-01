Недорогой Samsung Galaxy A36 5G получил свежайшее июльское обновление One UI

Первыми новую прошивку получили владельцы смартфонов в Южной Корее, мировой релиз ожидается в ближайшие дни

Samsung приступила к распространению июльского обновления безопасности для смартфона Galaxy A36 5G. Пока новая прошивка доступна пользователям в Южной Корее, однако в течение следующей недели обновление должно появиться и в других регионах.

Новая версия программного обеспечения получила номера сборок A366NKSS8CZG1, A366NOKR8CZG1 и A366NKOS8CZG1. Согласно опубликованным данным, обновление сосредоточено на устранении выявленных уязвимостей системы и повышении уровня безопасности устройства.

Фото Samsung/tarunvats33

Владельцы Galaxy A36 5G могут проверить наличие новой версии вручную через меню «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить», если автоматическое обновление еще не стало доступно.

