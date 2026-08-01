«Код Дурова *» стал «Код.ру», а «Литрес» прекратил продажи книг о Павле Дурове *

Российское технологическое издание «Код Дурова*» официально сменило название на «Код.ру». О проведенном ребрендинге редакция сообщила в пресс-релизе, отметив, что решение обсуждалось задолго до последних событий вокруг основателя Telegram Павла Дурова*.

Изначально проект специализировался на новостях, связанных с «ВКонтакте», Telegram и экосистемой TON, однако со временем тематика существенно расширилась. Сегодня издание освещает широкий круг вопросов, включая информационные технологии, искусственный интеллект, финтех и цифровые сервисы. В редакции пояснили, что использование имени Павла Дурова* в названии перестало соответствовать содержанию проекта, поскольку предприниматель никогда не имел отношения к работе издания.

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При этом журналисты признали, что недавние события ускорили завершение ребрендинга, однако подчеркнули, что столь масштабную смену бренда невозможно подготовить за несколько дней.

Напомним, 30 июля Росфинмониторинг включил Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов в связи с возбужденным уголовным делом о содействии террористической деятельности. Начата процедура объявления в международный розыск. После этого сервис «Литрес» также прекратил продажи двух биографических книг о Дурове*.