В России разработали правила для роботов-доставщиков

В России разработали единые правила для роботов-доставщиков, пишет издание «Коммерсантъ». Минэкономики уже направило проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) в правительство, документ согласован с Минпромторгом, МВД, Минтрансом и ФСО. В рамках этого регламента роверы, работающие на улицах городов, будут подчиняться единым требованиям эксплуатации.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Новый ЭПР сроком действия на 3 года будет работать в 35 регионах России. Фактически, документ представляет собой ПДД для роботов-доставщиков. Например, по велодорожке ровер должен будет двигаться со скоростью не более 25 км/ч, а по тротуарам и пешеходным дорожкам — не более 10 км/ч. Перед пешеходными переходами он должен замедляться до 6 км/ч и уступать дорогу пешеходам. При этом сквозное движение по тротуарам шириной менее метра будет запрещено. Кроме того, роботы-курьеры смогут передвигаться внутри зданий и использовать лифты.

В правилах также указано, как поступать в случае ДТП: например, стороны могут разойтись в случае мелкой аварии, отсутствия ущерба и претензий участников инцидента друг другу. Если же есть пострадавшие или ущерб, то на место должен выехать представитель компании и сотрудник ГИБДД. Для разбора ситуации должна быть предоставлена запись с камеры робота.

В документе появилось новое требование к оснащению самих роботов-доставщиков: они должны иметь звуковой сигнал, который смогут использовать для предупреждения на дороге. Другие параметры остались без изменений: длина не должна превышать 110 см, ширина — 80 см, а вес — 120 кг. Электродвигатель ровера не может быть мощнее 4 кВт, ограничение скорости — 25 км/ч.

Ожидается, что в 2027 году количество роботов-курьеров в российских городах будет достигать 12 тысяч штук. По итогам ЭПР для роверов затем планируют разработать поправки к ПДД, на основе которых роботы смогут работать по всей стране на постоянной основе.