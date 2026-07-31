Китай впервые запустил мегаваттную турбину на чистом гелии

Китайские инженеры впервые успешно получили электроэнергию с помощью мегаваттной турбины, работающей исключительно на чистом гелии. Испытательную установку разработала компания CNNC Huaxing, входящая в состав Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC). Разработка считается важным шагом на пути к созданию высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов нового поколения.

Изображение: CNNC

По данным разработчиков, это первый в Китае успешный запуск турбины мегаваттного класса, в которой гелий используется как основное рабочее тело. Испытания подтвердили работоспособность технологии и позволили перейти от проверки отдельных узлов к полноценной выработке электроэнергии.

В отличие от традиционных электростанций, где турбины приводятся в движение водяным паром или работают в открытом газовом цикле, новая установка использует замкнутый цикл: внутри полностью герметичного контура непрерывно циркулирует гелий, который не покидает систему. Такая схема позволяет снизить тепловые потери, поддерживать стабильное давление и повысить общую эффективность установки.

Выбор гелия не случаен. Этот газ инертен, не взаимодействует с конструкционными материалами даже при очень высоких температурах и эффективно отводит тепло от реактора. При нагреве гелий быстро расширяется, вращая турбину с минимальными энергетическими потерями, что делает его одним из наиболее перспективных теплоносителей для будущих атомных электростанций.

Одной из самых сложных задач для инженеров стало обеспечение абсолютной герметичности системы. Атомы гелия настолько малы, что способны проникать через мельчайшие дефекты и микротрещины. Поэтому все трубопроводы, уплотнения и соединения должны выдерживать высокое давление без малейших утечек. Кроме того, разработчикам пришлось добиться микронной точности при установке высокоскоростной турбины, поскольку даже минимальные отклонения могли вызвать вибрации и нарушить герметичность контура.

В CNNC заявили, что успешные испытания позволили получить ценные данные для дальнейшей разработки перспективных высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов, которые считаются одним из самых перспективных направлений развития малой атомной энергетики.