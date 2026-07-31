Япония отказалась от Falcon 9 в пользу H3: ispace решилась на частную систему доставки на Луну

Следующая лунная миссия японской компании в 2028 году впервые отправится на национальной ракете H3, а не на носителе SpaceX

Японская компания ispace впервые запустит свой лунный посадочный аппарат на национальной ракете H3. Миссия Mission 3, запланированная на 2028 год, станет первым полётом нового посадочного модуля Ultra и первым случаем, когда H3 выведет в космос аппарат японского частного стартапа. Два предыдущих лунных аппарата ispace запускались на ракетах Falcon 9 компании SpaceX.

В ispace и Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которая производит H3, заявили, что соглашение выходит за рамки обычного пускового контракта. Компании намерены создать первую в Японии частную систему транспортировки грузов к Луне. При выборе H3 учитывались не только стремление использовать национальную инфраструктуру, но и характеристики ракеты, условия запуска и совместимость с новым посадочным модулем.

Фото: JAXA

Стоимость контракта стороны не раскрыли. При этом глава ispace Такэси Хакамада (Takeshi Hakamada) отметил, что ослабление японской иены сделало запуски, стоимость которых рассчитывается в долларах США, включая Falcon 9, значительно дороже для японских заказчиков. Он также признал, что у H3 были проблемы с надёжностью: из 8 запусков ракеты 2 завершились неудачей, однако после успешного возвращения носителя к полётам компания сочла риск приемлемым.

Сотрудничество со SpaceX при этом не прекращается. Уже в июле ispace объявила, что её новая система доставки грузов Mobile Cargo System отправится на Луну на корабле Starship не ранее 2030 года. Кроме того, европейское подразделение компании получило контракт Европейского космического агентства (ESA) стоимостью 65 млн евро на завершение разработки лунохода MAGPIE, который отправится к южному полюсу Луны на миссии Mission 4 в 2029 году для поиска водяного льда и исследования лунного грунта.