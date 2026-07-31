Российскую микроэлектронику решили вывести из эпохи советских стандартов

Минпромторг России приступил к созданию новой системы стандартизации и сертификации химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ). На разработку проекта ведомство выделило 54 млн рублей.

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Как следует из конкурсной документации, действующая нормативная база во многом опирается на документы, разработанные еще в советское время, и уже не отвечает современным технологиям, требованиям микроэлектронной отрасли и структуре рынка. Подготовить новую систему планируется к ноябрю 2027 года.

Победителю конкурса предстоит изучить мировой опыт сертификации химических материалов для радиоэлектронной промышленности, определить архитектуру будущей системы и подготовить полный пакет нормативных документов. В него войдут правила сертификации продукции, порядок работы органов управления, а также требования к использованию знака соответствия.

Кроме того, исполнителю необходимо разработать несколько вариантов внедрения новой системы с оценкой их экономических, технологических и бюджетных последствий. Также предстоит сформировать реестр испытательных лабораторий, оценить потребность отрасли в аналитическом оборудовании и определить, какие отечественные приборы подходят для проведения сертификационных испытаний.

Работа над новой нормативной базой идет параллельно с реформой системы оценки локализации химических материалов для производства электроники. Ранее Минпромторг подготовил изменения в постановление Правительства №719, предусматривающие включение 22 видов специализированной химической продукции в механизм балльной оценки уровня локализации. Ожидается, что новые требования вступят в силу с 1 января 2028 года.

Создание современных стандартов стало очередным этапом государственной программы импортозамещения в сфере материалов для микроэлектроники. После введения санкций Россия значительно активизировала развитие собственного производства специализированной химии для полупроводниковой промышленности. Так, в конце 2024 года Минпромторг направил около 4,8 млрд рублей на разработку технологий производства химических материалов для интегральных схем, а в 2025 году объявил о планах наладить выпуск 56 видов продукции — от особо чистых кремнийсодержащих соединений до пластин фосфида галлия и монокристаллического германия.