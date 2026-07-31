Huawei вернулась с топовыми камерофонами: в России стартовали продажи флагманских Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max

Флагманские смартфоны получили камеры до 200 МП, аккумуляторы на 6000 мА•ч и поддержку быстрой зарядки до 100 Вт

В России начались продажи смартфонов серии Huawei Pura 90s и беспроводных наушников Huawei FreeClip 2 S.

Главной особенностью новых флагманов стала система камер, ориентированная на съемку удаленных объектов и сложные условия освещения. Старшая модель Pura 90s Pro Max получила телеобъектив с сенсором на 200 Мп, аппаратную обработку RAW-изображений и возможность 20-кратного приближения при фото- и видеосъемке.

Фото Huawei/«М.Видео»

Huawei заявляет, что камеры серии Pura 90s используют оптику XMAGE второго поколения с улучшенной цветопередачей и поддержкой ИИ-инструментов для обработки снимков. Модель Pura 90s Pro также получила режим макросъемки с фокусировкой с расстояния 5 см.

Оба смартфона оснащены аккумуляторами емкостью 6000 мА•ч, при этом версия Pro поддерживает зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт, а Pro Max — 100 Вт.

В российской рознице Huawei Pura 90s Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти стоит 75 тыс. рублей, версия на 512 ГБ — 85 тыс. рублей.

Фото Huawei/«М.Видео»

Huawei Pura 90s Pro Max доступен за 95 тыс. рублей в варианте с 256 ГБ памяти и 105 тыс. рублей с флеш-памятью объемом 512 ГБ. При покупке смартфонов действует скидка 10 тыс. рублей.

Наушники Huawei FreeClip 2 S продаются за 23 тыс. рублей со скидкой 6 тыс. рублей.

Новинки появились в М.Видео, DNS, restore и других сетях.