14 портов, до 120 Вт мощности и собственный экран. Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Plus

Кроме док-станции Spacemate RD1 Mini с 10 портами компания Baseus представила и более крупную модель Spacemate RD1 Plus, где разъёмов уже 14.

Как и меньшая версия, эта оснащена небольшим экраном, отображающим информацию о состоянии портов.

Что же касается самих портов, набор тут следующий: USB-A, USB-C 10Gbps и два USB-C с поддержкой 45 Вт на передней панели, а на задней разместились три USB-A, USB-C 10Gbps, USB-C с поддержкой 100 Вт (к нему нужно подключать ПК), RJ45, слоты для SD и microSD, а также два HDMI (один с поддержкой 4К60Hz, а другой с поддержкой 4K120Hz).

В вопросе зарядки суммарно станция способна выдать до 120 Вт мощности, а технология Baseus PowerTune 3.0 автоматически определяет приоритеты подачи питания при подключении ноутбука, динамически распределяя оставшуюся мощность между другими подключенными устройствами.

Стоит новинка 270 долларов.