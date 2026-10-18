14 портов, до 120 Вт мощности и собственный экран. Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Plus

270 долларов

Кроме док-станции Spacemate RD1 Mini с 10 портами компания Baseus представила и более крупную модель Spacemate RD1 Plus, где разъёмов уже 14.

Как и меньшая версия, эта оснащена небольшим экраном, отображающим информацию о состоянии портов.

14 портов, до 120 Вт мощности и собственный экран. Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Plus
Источник изображения: Baseus

Что же касается самих портов, набор тут следующий: USB-A, USB-C 10Gbps и два USB-C с поддержкой 45 Вт на передней панели, а на задней разместились три USB-A, USB-C 10Gbps, USB-C с поддержкой 100 Вт (к нему нужно подключать ПК), RJ45, слоты для SD и microSD, а также два HDMI (один с поддержкой 4К60Hz, а другой с поддержкой 4K120Hz).

В вопросе зарядки суммарно станция способна выдать до 120 Вт мощности, а технология Baseus PowerTune 3.0 автоматически определяет приоритеты подачи питания при подключении ноутбука, динамически распределяя оставшуюся мощность между другими подключенными устройствами.

Стоит новинка 270 долларов.

Прочие новостиBaseusИсточники:Baseus

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Anthropic предложила запретить властям США блокировать ИИ-модели без решения судаСледующая публикация: И зачем теперь покупать намного более дорогие видеокарты GeForce? Все основные технологии Nvidia теперь работают на Radeon
Главное
Все новости
Вся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra15 минут назадВся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 будет мини-версией Galaxy S27 Plus, а Galaxy S27 Pro — мини-версией Galaxy S27 Ultra
32 минуты назадПредставлены умные часы Mibro AeroPace: экран AMOLED, офлайн-карты и двухчастотный GPS за $200
33 минуты назадКитайский аналог Nvidia DGX Spark и AMD Ryzen AI Halo с чипом без GPU. Мини-ПК Sipeed MaixStation поместится даже в карман
48 минут назад1В автомобилях Rivian появятся ИИ-агенты
51 минуту назад1Nvidia всё же не будет экономить? DigiTimes говорит, что большинство ускорителей Rubin сохранит 12-слойную память HBM4
57 минут назад7У VK серьёзные проблемы с сетью: NetBlocks зафиксировала падение доступности на 56%
11:5325000 мАч, 120 Гц, IP54, тонкий корпус — и всего 4 ГБ памяти. Представлен Samsung Galaxy F70 5G за 210 долларов
11:451Самый первый эксклюзив PlayStation 5 теперь работает при 60 к/с на RTX 5070. Всё благодаря эмуляторам
11:402Мотор Bosch, батарея 600 Вт·ч и пять передач, спрятанных в заднюю втулку: представлен электровелосипед Cube Aruba Hybrid 600 Wave 2027
11:353И зачем теперь покупать намного более дорогие видеокарты GeForce? Все основные технологии Nvidia теперь работают на Radeon
11:054Anthropic предложила запретить властям США блокировать ИИ-модели без решения суда
10:57Два вентилятора — не помеха защите от воды. Вместе с экранами 2К и огромными батареями смартфоны Honor Win 2 получат защиту IP69K и новый чип усиления радиосигнала C3
10:472Google сократила ошибки квантового процессора в 40 раз
10:393Китайцам надоело копировать Apple, и они переключились на Huawei? Doogee показала Note60 W, и этот смартфон сильно похож на Huawei Pura X View
10:363Китай предлагает ввести экспортные ограничения на ИИ-модели
10:26Компания Accenture ограничила расходы сотрудников на Claude суммой в $29 долларов в месяц
10:258RTX 5090 на полмиллиона долларов испарились в аэропорту: два паллета исчезли без следа
09:59Слияния нейтронных звёзд можно запечатлеть в рентгене, даже если их пропустили гамма-телескопы
Tesla Roadster перепрыгнет Гранд-Каньон с помощью ракетных двигателей09:1730 Tesla Roadster перепрыгнет Гранд-Каньон с помощью ракетных двигателей Электрический спорткар получит демонстрационную программу с короткими полётами и посадкой на колёса
09:0117Точно безопаснее людей? Tesla на FSD врезалась в полицейскую машину: двое офицеров получили тяжёлые травмы
08:54«Подойдёт и для iPhone?». Чехол для Samsung Galaxy S27 Ultra с огромным вырезом показали задолго до анонса смартфона
08:49Samsung выпустит глобальную стабильную One UI 9 для шести моделей Galaxy
Улов века: рыбаки вылавливают iPhone с затонувшего в Ормузском проливе судна08:3322Улов века: рыбаки вылавливают iPhone с затонувшего в Ормузском проливе судна Предполагаемый ущерб оценивается более чем в 100 млн долларов.
Скорость загрузки превысила 3 Гбит/с: первая сеть U6GHz запущена в Гонконге08:244Скорость загрузки превысила 3 Гбит/с: первая сеть U6GHz запущена в Гонконге China Mobile Hong Kong проверила новый диапазон для развития 5G-Advanced и будущих сетей 6G
08:201Очень маленький ПК в корпусе объёмом 0,7 с 64 ГБ ОЗУ и двумя SSD на 2 ТБ. Представлен Acer Swift GO с Ryzen 7
08:15Крошечный мини-ПК с Ryzen 7, россыпью портов и поддержкой четырёх экранов. Представлен Mechrevo imini P700
08:093Взломанная PlayStation 5 превратилась в ИИ-сервер: модель на 27 млрд параметров выдаёт 21 токен в секунду
08:0533,48-дюймовый экран и миллиард учебных заданий. Представлена умная ручка-словарь iFlytek AI Dictionary Pen X9
08:031Представлен Wi-Fi 7-роутер TP-Link с шестью антеннами дешевле $60
07:52Samsung готовит Galaxy OS: новая система с ИИ должна выйти вместе с Galaxy S28
07:466У Xiaomi получилось: Xiaomi 18 Fold превзошёл предшественника на 300% и разошёлся тиражом более 100 тысяч единиц
07:41Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 получит клавишу с настройкой вибрации