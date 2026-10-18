После того, как беспилотники атаковали дата-центр VK

У VK серьёзные проблемы с сетью: NetBlocks зафиксировала падение доступности на 56% ⁠ 8

Международная организация NetBlocks, отслеживающая доступность интернет-инфраструктуры, зафиксировала резкое ухудшение доступности сети VK. По данным мониторинга, 18 октября 2026 года показатель снизился до 56% от обычного уровня.

Согласно графику NetBlocks, с 5 по 17 октября доступность сетевой инфраструктуры VK оставалась практически стабильной — на уровне 98–100%. Однако 18 октября показатель резко упал на 44 процентных пункта. Это свидетельствует о серьёзных нарушениях в работе сети компании.

Инцидент произошёл на фоне сообщений об атаке беспилотников в районе дата-центра VK в Санкт-Петербурге.

Важно учитывать, что показатель NetBlocks отражает состояние сетевой инфраструктуры VK и её доступность из интернета, а не долю пользователей, потерявших доступ к «ВКонтакте». Поэтому падение показателя до 56% не означает, что социальная сеть перестала работать у 44% пользователей.