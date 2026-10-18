Мотор Bosch, батарея 600 Вт·ч и пять передач, спрятанных в заднюю втулку: представлен электровелосипед Cube Aruba Hybrid 600 Wave 2027
Относительно недорогая модель для города
Немецкая компания Cube представила электровелосипед Aruba Hybrid 600 Wave 2027, рассчитанный прежде всего на городские поездки. Новинка уже появилась в продаже в Германии по цене 2700 евро. Модель оснащена центральным электромотором Bosch Performance Line, аккумулятором ёмкостью 600 Вт·ч и планетарной втулкой Shimano Nexus с пятью передачами.
Aruba Hybrid 600 Wave весит около 27,9 кг и изначально подготовлен к ежедневной эксплуатации: велосипед получил крылья, защищающие от брызг в дождливую погоду, и закрытый кожух цепи, багажник сзади, фару и фонарь.
Передняя амортизационная вилка — с ходом 50 мм. Шины Schwalbe Motion Big Apple подходят для асфальта, но позволяют также выезжать на лёгкий гравий и несложные лесные тропы.
В основе электропривода — размещенный по центру двигатель Bosch Performance Line (не самый мощный в линейке), управлять системой помогает компактный дисплей Bosch Purion 200. Трансмиссия Shimano Nexus с пятью передачами размещена внутри задней втулки. Такая конструкция позволяет использовать полностью закрытый кожух цепи: в отличие от переключателя с внешними звёздами, планетарная втулка не требует бокового перемещения цепи между передачами.