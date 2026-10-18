Мотор Bosch, батарея 600 Вт·ч и пять передач, спрятанных в заднюю втулку: представлен электровелосипед Cube Aruba Hybrid 600 Wave 2027 ⁠ 2

Немецкая компания Cube представила электровелосипед Aruba Hybrid 600 Wave 2027, рассчитанный прежде всего на городские поездки. Новинка уже появилась в продаже в Германии по цене 2700 евро. Модель оснащена центральным электромотором Bosch Performance Line, аккумулятором ёмкостью 600 Вт·ч и планетарной втулкой Shimano Nexus с пятью передачами.

Aruba Hybrid 600 Wave весит около 27,9 кг и изначально подготовлен к ежедневной эксплуатации: велосипед получил крылья, защищающие от брызг в дождливую погоду, и закрытый кожух цепи, багажник сзади, фару и фонарь.

Передняя амортизационная вилка — с ходом 50 мм. Шины Schwalbe Motion Big Apple подходят для асфальта, но позволяют также выезжать на лёгкий гравий и несложные лесные тропы.

В основе электропривода — размещенный по центру двигатель Bosch Performance Line (не самый мощный в линейке), управлять системой помогает компактный дисплей Bosch Purion 200. Трансмиссия Shimano Nexus с пятью передачами размещена внутри задней втулки. Такая конструкция позволяет использовать полностью закрытый кожух цепи: в отличие от переключателя с внешними звёздами, планетарная втулка не требует бокового перемещения цепи между передачами.