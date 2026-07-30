Все события города теперь на карте: в 2ГИС появилась афиша мероприятий

В мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии

В сервисе 2ГИС заработала афиша городских событий, которая позволяет искать концерты, спектакли, выставки, экскурсии и кино прямо на карте. Пользователи могут подобрать мероприятия рядом с домом, в нужном районе или по пути, а также воспользоваться фильтрами по дате, формату и стоимости.

Изображение: 2ГИС

Новый раздел интегрирован в мобильное приложение и веб-версию сервиса. В карточке события отображаются описание, расписание, место проведения, цена билетов и другая информация. Отсюда же можно построить маршрут до площадки, а для покупки билета перейти на сайт партнера — Afisha.ru.

На первом этапе афиша доступна для Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, где уже представлены десятки тысяч событий. В дальнейшем разработчики намерены расширить географию сервиса, а также увеличить число источников данных. Кроме того, организаторы мероприятий смогут самостоятельно размещать информацию о своих событиях на карте.

Для доступа к новому разделу пользователям необходимо обновить приложение «2ГИС» до свежей версии.