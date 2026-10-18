5000 мАч, 120 Гц, IP54, тонкий корпус — и всего 4 ГБ памяти. Представлен Samsung Galaxy F70 5G за 210 долларов

Samsung начинает экономить на памяти в своих смартфонах

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy F70 5G, это третья модель линейки после Galaxy F70e и Galaxy F70 Pro. Продажи начнутся 20 октября на официальном сайте Samsung India и площадке Flipkart. Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: 4/128 ГБ — $210, 6/128 ГБ — $245. Цветов два — черный и фиолетовый.

5000 мАч, 120 Гц, IP54, тонкий корпус — и всего 4 ГБ памяти. Представлен Samsung Galaxy F70 5G за 210 долларов
Источник изображения: Samsung через Gizmochina

Новинка получила 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера Galaxy F70 5G — с 50-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией. Разрешение фронтальной камеры — 13 Мп.

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Источник изображения: Samsung через Gizmochina

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, мощность зарядки — 25 Вт (при этом блок питания в комплект). В основе аппаратной платформы лежит SoC Exynos 1330. Толщина корпуса смартфона — 7,5 мм: Samsung называет Galaxy F70 5G самым тонким смартфоном в своём ценовом сегменте.

Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, защитное стекло Gorilla Glass Victus, защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP54.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:Gizmochina

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