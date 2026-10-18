Два вентилятора — не помеха защите от воды. Вместе с экранами 2К и огромными батареями смартфоны Honor Win 2 получат защиту IP69K и новый чип усиления радиосигнала C3

Honor продолжает раскрывать особенности игровых смартфонов серии Win 2. Производитель подтвердил, что устройства получат защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а встроенные вентиляторы охлаждения будут защищены по стандартам IPX8 и IPX9. Кроме того, серия обзаведётся фирменной системой связи Honor Hongyan с новым чипом усиления радиосигнала Honor C3.

По данным компании, система связи должна улучшать работу смартфонов в условиях слабого сигнала и высокой загруженности сети. В таких ситуациях пользователи смогут рассчитывать на меньшие задержки в играх, более быстрое подключение и стабильное соединение даже во время мультиплеера.

Одной из ключевых особенностей линейки Win 2 станет система активного охлаждения. Cтаршая версия — Win 2 Pro — получит два вентилятора, а младшая — один.

Смартфоны линейки получит плоский дисплей Visionox с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Компания Visionox ранее сообщила о совместной с Honor разработке игрового экрана с такими характеристиками и назвала его первым в мире решением подобного класса. Среди заявленных особенностей панели — рамка экрана шириной 0,93 мм и частота регулировки ШИМ 5920 Гц.

Ещё одно нововведение — игровая кнопка Win: она позволит назначать действия на физическую кнопку непосредственно в играх. Пользователям предложат три уровня настройки вибрации, три уровня чувствительности нажатия, пять световых эффектов и возможность плавной регулировки прозрачности подсветки.

По предварительным данным, смартфоны также получат стереодинамики с крупными акустическими камерами, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB 3.2 Gen 1.

Раскрытые на данный момент (инсайдерами и самой Honor) характеристики аппаратов линейки Win 2: