Два вентилятора — не помеха защите от воды. Вместе с экранами 2К и огромными батареями смартфоны Honor Win 2 получат защиту IP69K и новый чип усиления радиосигнала C3
Релиз новинок — уже на следующей неделе
Honor продолжает раскрывать особенности игровых смартфонов серии Win 2. Производитель подтвердил, что устройства получат защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а встроенные вентиляторы охлаждения будут защищены по стандартам IPX8 и IPX9. Кроме того, серия обзаведётся фирменной системой связи Honor Hongyan с новым чипом усиления радиосигнала Honor C3.
По данным компании, система связи должна улучшать работу смартфонов в условиях слабого сигнала и высокой загруженности сети. В таких ситуациях пользователи смогут рассчитывать на меньшие задержки в играх, более быстрое подключение и стабильное соединение даже во время мультиплеера.
Одной из ключевых особенностей линейки Win 2 станет система активного охлаждения. Cтаршая версия — Win 2 Pro — получит два вентилятора, а младшая — один.
Смартфоны линейки получит плоский дисплей Visionox с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Компания Visionox ранее сообщила о совместной с Honor разработке игрового экрана с такими характеристиками и назвала его первым в мире решением подобного класса. Среди заявленных особенностей панели — рамка экрана шириной 0,93 мм и частота регулировки ШИМ 5920 Гц.
Ещё одно нововведение — игровая кнопка Win: она позволит назначать действия на физическую кнопку непосредственно в играх. Пользователям предложат три уровня настройки вибрации, три уровня чувствительности нажатия, пять световых эффектов и возможность плавной регулировки прозрачности подсветки.
По предварительным данным, смартфоны также получат стереодинамики с крупными акустическими камерами, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB 3.2 Gen 1.
Раскрытые на данный момент (инсайдерами и самой Honor) характеристики аппаратов линейки Win 2:
- Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в старшей модели и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в младшей;
- Два вентилятора в старшей версии и один в младшей;
- Плоская панель Visionox с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц, рамкой шириной 0,93 мм и частотой регулировки ШИМ 5920 Гц;
- Основные камеры: два модуля, сенсор в главном модуле — 200 Мп;
- Аккумулятор: 10 100 мА·ч в старшей версии и 12 070 мА·ч в младшей;
- Зарядка: проводная мощностью 100 Вт и беспроводная в старшей версии; проводная мощностью 90 Вт в младшей;
- Звук: два динамика с увеличенными акустическими камерами объёмом 18 см³, AI-усиление звука шагов и игровые звуковые эффекты;
- Управление: игровая кнопка Win с настройкой чувствительности, вибрации и подсветки, а также переназначением клавиш в играх;
- Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;
- Защита: IP68, IP69 и IP69K для корпуса; IPX8 и IPX9 для встроенных вентиляторов;
- Передача данных: USB 3.2 Gen 1.