Два вентилятора — не помеха защите от воды. Вместе с экранами 2К и огромными батареями смартфоны Honor Win 2 получат защиту IP69K и новый чип усиления радиосигнала C3

Релиз новинок — уже на следующей неделе

Honor продолжает раскрывать особенности игровых смартфонов серии Win 2. Производитель подтвердил, что устройства получат защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а встроенные вентиляторы охлаждения будут защищены по стандартам IPX8 и IPX9. Кроме того, серия обзаведётся фирменной системой связи Honor Hongyan с новым чипом усиления радиосигнала Honor C3.

Два вентилятора — не помеха защите от воды. Вместе с экранами 2К и огромными батареями смартфоны Honor Win 2 получат защиту IP69K и новый чип усиления радиосигнала C3
Источник изображения: Honor через ITHome

По данным компании, система связи должна улучшать работу смартфонов в условиях слабого сигнала и высокой загруженности сети. В таких ситуациях пользователи смогут рассчитывать на меньшие задержки в играх, более быстрое подключение и стабильное соединение даже во время мультиплеера.

Одной из ключевых особенностей линейки Win 2 станет система активного охлаждения. Cтаршая версия — Win 2 Pro — получит два вентилятора, а младшая — один.

Смартфоны линейки получит плоский дисплей Visionox с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Компания Visionox ранее сообщила о совместной с Honor разработке игрового экрана с такими характеристиками и назвала его первым в мире решением подобного класса. Среди заявленных особенностей панели — рамка экрана шириной 0,93 мм и частота регулировки ШИМ 5920 Гц.

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Источник изображения: Honor через ITHome

Ещё одно нововведение — игровая кнопка Win: она позволит назначать действия на физическую кнопку непосредственно в играх. Пользователям предложат три уровня настройки вибрации, три уровня чувствительности нажатия, пять световых эффектов и возможность плавной регулировки прозрачности подсветки.

По предварительным данным, смартфоны также получат стереодинамики с крупными акустическими камерами, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB 3.2 Gen 1.

Раскрытые на данный момент (инсайдерами и самой Honor) характеристики аппаратов линейки Win 2:

  • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в старшей модели и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в младшей;
  • Два вентилятора в старшей версии и один в младшей;
  • Плоская панель Visionox с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц, рамкой шириной 0,93 мм и частотой регулировки ШИМ 5920 Гц;
  • Основные камеры: два модуля, сенсор в главном модуле — 200 Мп;
  • Аккумулятор: 10 100 мА·ч в старшей версии и 12 070 мА·ч в младшей;
  • Зарядка: проводная мощностью 100 Вт и беспроводная в старшей версии; проводная мощностью 90 Вт в младшей;
  • Звук: два динамика с увеличенными акустическими камерами объёмом 18 см³, AI-усиление звука шагов и игровые звуковые эффекты;
  • Управление: игровая кнопка Win с настройкой чувствительности, вибрации и подсветки, а также переназначением клавиш в играх;
  • Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;
  • Защита: IP68, IP69 и IP69K для корпуса; IPX8 и IPX9 для встроенных вентиляторов;
  • Передача данных: USB 3.2 Gen 1.
Мобильные телефоныHonorИсточники:ITHome

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