И зачем теперь покупать намного более дорогие видеокарты GeForce? Все основные технологии Nvidia теперь работают на Radeon
Даже Ray Reconstruction
Моддеры продолжают переносить технологии Nvidia для видеокарт GeForce на видеокарты Radeon. Проект DLSS-NR-on-AMD обновился до версии 0.8 и теперь поддерживает почти всё, что предлагает Nvidia для своих карт.
Поддержка реализована для видеокарт AMD на архитектурах RDNA 3/4, то есть Radeon RX 7000 и RX 9000. На текущий момент на этих картах благодаря проекту уже можно активировать DLSS Super Resolution, технологию Ray Reconstruction и генератор кадров DLSS, причём и многокадровую, но пока только до 4х.
Ray Reconstruction на AMD переносят впервые. Напомним, это технология, позволяющая избавиться от шумов при включении трассировки лучей/пути. У AMD есть аналог этой технологии, но пока что он реализован в очень малом числе игр.
Что касается DLSS 5, проект изначально и запускался для переноса этой технологии. Она уже работает, но пока производительность оставляет желать лучшего. Впрочем, автор быстро улучшает своё ПО.