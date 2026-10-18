И зачем теперь покупать намного более дорогие видеокарты GeForce? Все основные технологии Nvidia теперь работают на Radeon ⁠ 3

Моддеры продолжают переносить технологии Nvidia для видеокарт GeForce на видеокарты Radeon. Проект DLSS-NR-on-AMD обновился до версии 0.8 и теперь поддерживает почти всё, что предлагает Nvidia для своих карт.

Поддержка реализована для видеокарт AMD на архитектурах RDNA 3/4, то есть Radeon RX 7000 и RX 9000. На текущий момент на этих картах благодаря проекту уже можно активировать DLSS Super Resolution, технологию Ray Reconstruction и генератор кадров DLSS, причём и многокадровую, но пока только до 4х.

Ray Reconstruction на AMD переносят впервые. Напомним, это технология, позволяющая избавиться от шумов при включении трассировки лучей/пути. У AMD есть аналог этой технологии, но пока что он реализован в очень малом числе игр.

Что касается DLSS 5, проект изначально и запускался для переноса этой технологии. Она уже работает, но пока производительность оставляет желать лучшего. Впрочем, автор быстро улучшает своё ПО.