Месяц назад всё было гораздо хуже

Самый первый эксклюзив PlayStation 5 теперь работает при 60 к/с на RTX 5070. Всё благодаря эмуляторам ⁠ 1

Игра Demon’s Souls Remake была первым эксклюзивом PlayStation 5 и, в отличие от более поздних игр, эксклюзивом так и осталась. Теперь же её запустили на ПК, добившись 60 к/с всего лишь на RTX 5070.

Всё благодаря взрывному развитию эмуляторов PS5. Конкретно в данном случае для запуска игры использовался KyTyPS5 и ПК с Ryzen 7 9800X3D и RTX 5070.

В итоге в 1440р при стандартных настройках графики от PS5 игра выдаёт 60-70 к/с, а включение генератора кадров позволяет повысить показатель до 100-120 к/с.

Самое интересное, что по словам автора видео, всего несколько недель назад игра с трудом достигала даже 5 к/с на RTX 5090, хотя у некоторых всё же выдавала около 30 к/с.