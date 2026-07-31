11,5 кВт мощности для питания целого дома. Семиместная версия Tesla Model Y L поддерживает технологию PowerShare в США

Tesla Model Y L для североамериканского рынка получил поддержку функции PowerShare, которая позволяет использовать аккумулятор автомобиля в качестве источника энергии для дома. Об этом сообщил инсайдер Сойер Меррит (Sawyer Merritt).

Фото Tesla/SawyerMerritt

Система работает по технологии V2H (Vehicle-to-Home) и способна отдавать до 11,5 кВт мощности в домашнюю сеть. Однако для полноценной работы функции потребуется домашняя батарея Powerwall 3. Это позволит владельцам использовать электромобиль как резервный источник питания во время отключений электроэнергии или для оптимизации потребления энергии.

При этом новая версия Model Y L в США и Канаде пока не получила активное охлаждение беспроводной зарядки для смартфонов. В Tesla объяснили это тем, что североамериканский рынок еще не перешел на новый стандарт Qi, тогда как в Китае уже широко распространены смартфоны с более быстрой беспроводной зарядкой.

Фото Tesla/SawyerMerritt

Компания планирует добавить такую систему в Model Y L и другие модели Tesla в Северной Америке в течение ближайших одного-двух лет.

