На орбите нашли «забытый» кусок ракеты длиной 11,5 метра — это верхняя ступень китайской Long March 2C

Компания HEO опубликовала снимок объекта на околоземной орбите, который после тщательного анализа был определен как верхняя ступень китайской ракеты-носителя Long March 2C. Изображения были получены спутником Continuum-1 в рамках миссии по наблюдению за космическими объектами.

Фото: HEO

Для идентификации HEO использовала собственные программные инструменты, в числе которых система автономного наведения и алгоритмы анализа изображений. В результате специалисты установили, что объект представляет собой верхнюю ступень ракеты Long March 2C, оставшуюся на орбите после запуска алжирского спутника AlSat-3B с космодрома Цзюцюань 31 января 2026 года.

По оценке компании, длина ступени составляет около 11,5 метра. На опубликованных снимках можно различить двигатель, топливный бак и адаптер полезной нагрузки. Объект удалось запечатлеть с шести разных ракурсов, что позволило не только изучить его конструкцию, но и проанализировать характер естественного вращения во время полета.

В HEO отмечают, что подобные наблюдения имеют большое значение для борьбы с космическим мусором. Детальная информация о размерах, конструкции, состоянии и вращении отработавших ступеней и других объектов помогает точнее планировать будущие миссии по их захвату и безопасному сведению с орбиты.

Такие данные востребованы не только в проектах по очистке околоземного пространства. Они также могут сыграть важную роль в развитии технологий орбитального обслуживания спутников и космического производства, где успех операций по сближению с объектом во многом зависит от точного понимания его положения, состояния и динамики движения.