На орбите нашли «забытый» кусок ракеты длиной 11,5 метра — это верхняя ступень китайской Long March 2C
HEO засняла большой объект космического мусора крупным планом
Компания HEO опубликовала снимок объекта на околоземной орбите, который после тщательного анализа был определен как верхняя ступень китайской ракеты-носителя Long March 2C. Изображения были получены спутником Continuum-1 в рамках миссии по наблюдению за космическими объектами.
Для идентификации HEO использовала собственные программные инструменты, в числе которых система автономного наведения и алгоритмы анализа изображений. В результате специалисты установили, что объект представляет собой верхнюю ступень ракеты Long March 2C, оставшуюся на орбите после запуска алжирского спутника AlSat-3B с космодрома Цзюцюань 31 января 2026 года.
По оценке компании, длина ступени составляет около 11,5 метра. На опубликованных снимках можно различить двигатель, топливный бак и адаптер полезной нагрузки. Объект удалось запечатлеть с шести разных ракурсов, что позволило не только изучить его конструкцию, но и проанализировать характер естественного вращения во время полета.
В HEO отмечают, что подобные наблюдения имеют большое значение для борьбы с космическим мусором. Детальная информация о размерах, конструкции, состоянии и вращении отработавших ступеней и других объектов помогает точнее планировать будущие миссии по их захвату и безопасному сведению с орбиты.
Такие данные востребованы не только в проектах по очистке околоземного пространства. Они также могут сыграть важную роль в развитии технологий орбитального обслуживания спутников и космического производства, где успех операций по сближению с объектом во многом зависит от точного понимания его положения, состояния и динамики движения.
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