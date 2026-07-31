170 лет ученые заблуждались: в Солнечной системе впервые нашли трехлопастный астероид

У 44 Nysa не только уникальная структура, но и собственный спутник

Международная группа астрономов впервые обнаружила в главном поясе астероидов объект с трехлопастной формой. Необычным телом оказался астероид 44 Nysa, открытый еще в 1857 году. Помимо уникальной структуры, он обладает и собственным спутником.

Изображение: Kate Minker et al.

До сих пор считалось, что Nysa представляет собой астероид, состоящий из двух сросшихся частей. На это указывали, в том числе, снимки космического телескопа Hubble. Однако новые наблюдения, выполненные с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT) в Аризоне и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, показали, что форма объекта гораздо сложнее.

По словам руководителя исследования Кейт Минкер из Лоуэлловской обсерватории, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что Nysa является так называемым контактным тройным астероидом — системой из трех отдельных тел, которые со временем соединились и удерживаются вместе собственной гравитацией. Впрочем, ученые рассматривают и другую версию: необычная форма могла возникнуть после мощного столкновения с более крупным астероидом, которое сильно деформировало объект.

Во время наблюдений исследователи также обнаружили небольшой спутник астероида. Объект диаметром около одного километра получил временное обозначение S/2026 (44) 1 и обращается вокруг Nysa на расстоянии не менее 170 километров.

Сам астероид достигает примерно 75 километров в поперечнике. На его поверхности ученые заметили две крупные впадины, которые могут соответствовать границам между тремя соединенными сегментами и дополнительно подтверждать необычное строение объекта.

Получить столь детальные изображения удалось благодаря современным системам адаптивной оптики и методам высококонтрастной съемки. Эти технологии позволяют компенсировать влияние земной атмосферы и различать даже очень слабые объекты рядом с яркими источниками.

Теперь астрономы планируют подробно изучить орбиту спутника. Это позволит точнее определить массу и плотность Nysa, а значит — понять, как сформировался первый известный трехлопастный астероид главного пояса.

Интерес к 44 Nysa не ограничивается его необычной формой. Астероид относится к редкому E-классу, представители которого богаты минералом энстатитом. Считается, что такие объекты образовались ближе к Солнцу и могли сыграть важную роль в формировании планет земной группы, включая Землю.