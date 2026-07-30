МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге

МТС расширила покрытие сети LTE в Петроградском районе Санкт-Петербурга — компания модернизировала инфраструктуру на Аптекарском острове. По данным самой МТС, установка нового телекоммуникационного оборудования позволила увеличить емкость сети, повысить скорость передачи данных и улучшить качество связи.

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В рамках работ оператор разместил дополнительные базовые станции на улице Профессора Попова. После модернизации более высокая скорость мобильного интернета стала доступна в жилых кварталах, парках, учебных заведениях и других общественных местах поблизости.

В МТС отметили, что модернизация проводится с учетом анализа обезличенных данных о нагрузке на сеть и с использованием инструментов Big Data и искусственного интеллекта, которые помогают определять районы с наиболее высоким спросом на мобильную связь и интернет.

Кроме обновления радиосети, оператор также модернизирует магистральную инфраструктуру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам компании, это позволит в будущем упростить внедрение сервисов на базе сетей 5G.