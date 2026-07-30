Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска с энергопотреблением свыше 1 ГВт. На новом фото впервые показали Minihard вместе с Macrohard и Macroharder

Появилась новая фотография суперкомпьютера Colossus 2, который объединяет здания Macrohard и Macroharder.

Суперкомпьютер поддерживают энергией шесть блоков Tesla Megapack, в каждом из которых по 120 единиц (всего 720).

Фото SERobinsonJr

Справа от блоков Tesla Megapack продолжается строительство большого склада. В самом конце, вдоль дороги Тулейн, видна строительная площадка здания, которое изначально считалось офисным.

Однако Илон Маск уточнил, что справа находится модуль Minihard, который будет оснащен теми же 220 000 графическими процессорами GB300 и сетевыми картами со скоростью 800 Гбит/с, что и Macroharder, но в значительно более компактной и улучшенной конфигурации.

Ранее сообщалось, что первая фаза (Macrohard) включает более 330 000 GPU, суммарную производительность 4,4 трлн операций в секунду, энергопотребление свыше 1 ГВт и 558 Tesla Megapacks общей ёмкостью 2,3 ГВт·ч, стоимостью $545 млн. Система использует жидкостное охлаждение.

Вторая фаза (Macroharder) добавит ещё 220 000 GPU Nvidia GB 300s, что ещё сильнее увеличит вычислительные возможности.