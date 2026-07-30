«Это просто захватывает дух». С Марса пришли новые фотографии

Марсоход NASA Curiosity передал новую 360-градусную панораму из района Valle Grande у подножия горы Шарп.

На фото показаны сотовидные текстуры, называемые полигональными трещинами, каждая размером примерно от 1,5 до 3 дюймов (от 4 до 8 сантиметров). Миссия уже несколько раз обнаруживала небольшие участки таких геометрических форм, но ничего подобного по масштабу не наблюдалось Valle Grande.

Фото NASAMars

На панорамном снимке, сделанном марсоходом 19 и 20 июня, на 4930-й и 4931-й марсианские сутки (солы) миссии, многоугольные формы простираются во всех направлениях, насколько хватает камер марсохода. Они даже огибают склоны расположенной неподалеку скалы, прозванной «Мирафлорес», высота которой составляет 20 футов (6 метров), а вершина покрыта толстым слоем песка.

Фото NASAMars

«Мы видели множество захватывающих пейзажей глазами Curiosity, но это море многоугольников просто захватывает дух, — сказал научный руководитель проекта Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. — Мы тщательно измерили их форму и химический состав и надеемся, что данные содержат подсказки о том, как образовались эти образования».

Фото NASAMars

Некоторые из многоугольников, обнаруженных миссией ранее, явно образовались в результате трещин в грязи, хотя их сотовую текстуру могут формировать различные процессы, включая циклы повышения и понижения температуры или сжатие, выдавливавшее воду из осадочных пород при захоронении поверхности.

Фото NASAMars

Эти недавно обнаруженные многоугольники — лишь некоторые из многочисленных сюрпризов, которые марсоход Curiosity обнаружил с момента своей посадки на Марс 14 лет назад, 5 августа 2012 года.

Илон Маск заявил, что высадка людей на Марс планируется уже примерно через пять–семь лет.