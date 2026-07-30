Новая гигантская система хранения энергии Tesla Megablock общей емкостью 1,814 ГВт•ч появится в Южной Австралии

Австралийская компания Neoen объявила о расширении проекта Goyder Battery в Южной Австралии, удвоив его мощность после заключения двух 15-летних контрактов в рамках государственной программы Firm Energy Reliability Mechanism (FERM).

Для реализации второй очереди Neoen вновь выбрала Tesla, которая поставит новейшие системы накопления энергии Megablock. После завершения строительства общая мощность объекта достигнет 454 МВт, а емкость — 1,814 ГВт•ч.

Фото Neoen

Первый этап проекта предусматривал строительство системы хранения энергии мощностью 227 МВт и емкостью 907 МВт•ч. Теперь Tesla совместно с компанией UGL построит вторую очередь с аналогичными характеристиками. Goyder Battery станет одной из первых электростанций в Австралии, где будут использоваться новые накопители Tesla Megablock. Объект подключат к подстанции Bundey компании ElectraNet, а сам проект станет частью масштабной зоны возобновляемой энергетики Goyder, включающей также несколько крупных ветропарков.

Для Tesla это еще один важный контракт на австралийском рынке систем хранения энергии, где компания уже реализовала несколько крупных проектов. После расширения Goyder Battery суммарная мощность накопителей Neoen, находящихся в эксплуатации или на стадии строительства, достигнет 2,7 ГВт, а общая емкость — 9,1 ГВт•ч.

