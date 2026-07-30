7500 мАч, 45 Вт, 120 Гц, IP64 и прочный корпус — 170 долларов. Бюджетный смартфон Honor X6e вышел в продажу

Он не поддерживает 5G, зато поддерживает обычные проводные наушники

Honor официально представила бюджетный смартфон Honor X6e. Новинка дебютировала в Малайзии, где предлагается за 170 долларов.

Изображение: Honor

Смартфон оснащен 6,61-дюймовым экраном IPS с разрешением 720 × 1604 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Helio G81 Ultra, конфигурация памяти — 4/128 ГБ. Основная камера — с 50-мегапиксельным датчиком, фронтальная — 5-мегапиксельная.

Емкость аккумулятора составила 7500 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Honor X6e также получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, корпус сертифицирован на устойчивость к падениям с высоты до 1,8 метра. Среди других особенностей — поддержка только сетей 4G, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм.

В комплект поставки входят зарядное устройство мощностью 45 Вт, защитный чехол и уже наклеенная защитная пленка для экрана.