Регулятор, который часто задерживает запуски ракет SpaceX Илона Маска, меняет стратегию
В FAA хотят упростить лицензирование запусков ракет
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предлагает изменения для коммерческой космической отрасли, которые упростят лицензирование запусков ракет.
Согласно новому документу, это изменение позволит FAA «отменять ненужные экологические законы и правила, которые замедляют американские инновации».
Федеральное управление гражданской авиации отметило: «FAA предлагает внести поправки в свои правила лицензирования коммерческой космической отрасли, чтобы упростить процесс лицензирования и снизить регуляторную нагрузку для заявителей. В частности, FAA предлагает использовать предусмотренные законом полномочия министра транспорта по отмене требований законов США для получения лицензии или разрешения после консультации с главой соответствующего исполнительного органа, когда это требование не является необходимым для защиты здоровья и безопасности населения, безопасности имущества, а также интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. FAA предлагает отменить требования в соответствии с 13 законами для коммерческих космических лицензий и разрешений на эксплуатацию стартовой площадки, лицензий на эксплуатацию площадки для входа в атмосферу, экспериментальных разрешений и лицензий на эксплуатацию ракет-носителей или аппаратов для входа в атмосферу».
Напомним, этот орган регулярно задерживает запуски ракет SpaceX, требуя строгой безопасности, экологических проверок и выписывая крупные штрафы за нарушения.
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