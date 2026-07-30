50-терабайтные жесткие диски Seagate выйдут уже в 2028 году. Мощности Seagate расписаны до 2029 года

Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли во время конференции по итогам четвертого квартала 2026 финансового года сообщил, что платформа жестких дисков Mozaic 5 с технологией HAMR и емкостью 50 ТБ начнет проходить сертификацию у клиентов в конце 2027 года.

Массовые поставки таких накопителей запланированы на 2028 год. По словам главы компании, производственные мощности на этот период уже практически полностью зарезервированы в рамках долгосрочных контрактов, а некоторые заказчики уже обсуждают объемы поставок на 2029 год.

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Платформа Mozaic 5 станет третьим поколением решений Seagate с технологией HAMR (магнитная запись с тепловой поддержкой). Она предусматривает использование пластин емкостью свыше 5 ТБ, благодаря чему 10-пластинные накопители смогут предложить объем более 50 ТБ. Будут доступны версии с традиционной магнитной записью CMR и более плотной SMR, ориентированные на разные сценарии использования — от высокой производительности до максимальной емкости.

Технология HAMR продолжает быстро распространяться. Сейчас на нее приходится около 40% поставок Seagate в сегменте корпоративных жестких дисков ближнего доступа. К концу 2026 года компания рассчитывает, что половина поставок HAMR будет основана на платформе Mozaic 4 емкостью около 40 ТБ, а к середине 2027 года этот показатель должен вырасти до 70%.